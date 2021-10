„Lootsin, et saan kõik asjad kaelast ära.“ Kuidas mitte uputada pensioniraha aegunud võlgadesse? 

Urmasel oli 2008. aastast üleval korteri üürivõlg umbes 1200 eurot. Selles korteris ta enam ei ela. Tema kõrvu jõudis uudis, et on võimalik pöörduda kohtutäituri poole, saamaks lahti aegunud võlast. „Esitasin kohtutäiturile võla aegumise avalduse ja maksin 18 eurot. Hiljem tuli e-kiri, et tuleb maksta kohtutäiturile tasu , mis oli umbes 130 eurot. 126 vist. Teadsin juba alguses, et see on vajalik, ning sellega oli kõik okei,“ lausub Urmas. Edasi läks asi aga segaseks.