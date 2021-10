RAHAKOTI TÄITMISEKS? Riik loodab liiklustrahvide tõstmisest teenida üle kahe miljoni euro 

Peamiselt põhjendavad asjaosalised värsket otsust elatustaseme tõusuga. Varasemad trahvimäärad olevat lihtsalt ajale jalgu jäänud ega suutvat eestlasi enam seaduskuulekaks sundida. „Trahv on üks osa tervikust liikleja mõjutamisel, kuid liiklusrikkujate käitumisest näeme, et praegused trahvimäärad ei täida enam oma eesmärki. Vahepealsetel aastatel on inimeste elatustase niivõrd palju tõusnud, et kiiruse ületamisel saadav trahv enam kellegi käitumist oluliselt ei mõjuta,“ nentis politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.