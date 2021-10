VÕIMULETRÜGIJATE KURITEOD | KOKKUVÕTE: 215 kriminaalkorras karistatud kandidaati üle Eesti! Millise partei paturegister on kõige pikem? 

Õhtuleht avaldas kahe nädala jooksul artikliseeria „Võimuletrügijate kuriteod“, kus on päevavalgele toodud tänavu kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivate inimeste sooritatud kriminaalkuriteod. Maakonniti on nüüdseks ring peal. 10 025 kandidaadi seast leidis Õhtuleht 215 inimest, keda on kriminaalkorras karistatud. See tähendab, et keskmiselt on musta minevikuga 2,1 protsenti kandidaatidest. Kolmes omavalitsuses, Lüganuse, Muhu ja Antsla vallas, oli plekilise minevikuga aga enam kui 6% kandidaatidest. Puhaste paberitega pääsesid 79 linnast või vallast kõigest 13. Täpsemalt vaata järgnevalt kaardilt!