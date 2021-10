Juhtkiri | Madal trahv ahvatleb kihutama 

Riiklikud põhjendused, et liiklustrahve ligemale kahekordistades soovitakse muuta liiklust ohutumaks on muidugi õilsad, kuid kas sel eesmärgil on määratud täituda? Jätame kõrvale asjaolu, et trahvilaekumise suurenemine 2,4 miljoni võrra on kirjutatud sisse isegi riigieelarvesse (järelikult on riigil õigustatud ootus trahvidele) ning omavalitsusi peibutatakse trahvikaameraid paigaldama lubadusega saadav tulu pooleks jagada.

Kui aga võtta arvesse, et suurem osa kiiruseületusi pole märkimisväärsed ning trahvgi nende eest on mõnikümmend eurot, siis pole sellises karistamises ju kuigi suurt kasvatuslikku iva. Seda kinnitavad mullused arvud, kui automaadid trahvisid 201 tuhandel korral ning sellest 135 tuhat olid korduvad rikkumised. Samas on automaatkaamera trahvidest 53 protsenti kiiruseületused kuni 5 km/h, miinimumtrahv oli seni 9 eurot, hakkab olema 15 eurot. Väheusutav, et kuue-eurone tõus kuigivõrd distsiplineeriks seda rohkem kui sadat tuhandet korduvat kiiruseületajat.

Kui keskmine palk on tõusnud kümnendiga kolmveerandi võrra, aga maksimumtrahv kerkib vaid 65 protsenti, 180lt 300 euroni, siis rikkumine on selle aja jooksul pidevalt odavnenud ning muutub keskmise palga tõustes veelgi odavamaks. Et meil on 647 tuhat juhtimisõigusega isikut ning ainuüksi automaadid trahvisid neid üle 200 tuhande korra, siis on filosoofiline küsimus, kas riik on üliagar trahvija või oleme rahvana reeglite kroonilised eirajad.