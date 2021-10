Millised on levinumad investeerimispettused ja kuidas neid vältida? 

Vaatame järele, millised on aga kõige levinumad pettused ning kuidas need ära tunda.

„Kiire rikastumine” on reeglina halb märk

Tõenäoliselt ei tule paljudele üllatusena, et viimasel ajal on esile kerkinud just nimelt krüptovaluutaga seotud investeerimispettused. Kõvasti andis petturitele hoogu juurde Bitcoini kiire hinnatõus, mille järel hakkasid kelmid pakkuma inimestele võimalusi investeerida erinevatesse krüptovaluutadesse.

Sageli saadetakse inimesele e-kiri või võetakse ühendust telefoni teel, pakutakse väga suurt tulu võrdlemisi lühikese perioodi vältel ning kinnitatakse, et investeering on turvaline. Investeeringu tegemiseks palutakse sageli raha saata teenust pakkuva ettevõtte pangakontole. Pärast seda lubatakse avada isiku nimele konto, kust vaatab vastu investeeritud summa. Tegelikkuses sageli seda kontot ega portfelli aga ei eksisteeri või on loodud libakonto, mis on see petturite kontrolli all ja investeeringu teinud isikul seal mingeid toiminguid teha pole võimalik.

Ära pole kadunud ka teada-tuntud püramiid- ja ponziskeemid, kus lubatakse inimestele tulu uute liitujate värbamise arvelt. Kusjuures sageli esimesed skeemiga liitujaid isegi teenivad mingi tulu. Samas otsest tulutoovat investeeringut tegelikult sellistel juhtudel ei ole, kuna investoritele makstakse taoliste skeemide puhul sisuliselt nende enda ja uutelt liitunud investoritelt saadud rahast. Viimastel liitujatel pole isegi mitte teoreetiliselt võimalik oma investeeritud raha tagasi saada, rääkima kasumist. Ja need „viimased liitujad“ on skeemis üldiselt valdavas enamuses.

Mida jälgida?

Kelmid on osavad manipulaatorid, mistõttu on oluline alati meeles pidada paari olulist aspekti, mis võivad viidata investeerimispettusele. Tähelepanelik tuleb olla nende osas, mis pakuvad sulle suurt, kiiret ja riskivaba tulu. Selliseid ahvatlevaid pakkumisi tegelikult ei ole.