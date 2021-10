„JÄRGMINE PEATUS“ | Roadtrip Norrasse: kui mägedes autoga midagi juhtub, siis on ilmselt odavam see sinna jätta ja osta Eestis uus 

Sander nendib, et kuna koroonaajal on lendamisega üsna palju segadust olnud, tundus kindlam maismaad pidi Norrasse suunduda. Sõiduk otsustati rentida, sest kui oma autoga kusagil Norra mägedes midagi juhtuks, kerkiksid selle ära viimise kulud nii suureks, et mõistlikum oleks tegelikult Eestis lihtsalt uus osta.