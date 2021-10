FOTOD | UUS REKORD! Nii kõrget kütuse hinda pole Eestis veel nähtud 

Hinnatõusu taga on naftahindade tõus maailmaturul. Tõus tuleneb naftat eksportivate riikide organisatsiooni (OPEC), Venemaa ja nende liitlaste (ehk OPEC+) otsusest lisada naftat turule järk-järgult. See aga tõstis toornafta hinnad kolme aasta kõrgeimale tasemele. Muuhulgas suurendab otsus inflatsioonisurvet ja pidurdab majanduse taastumist pandeemiast, vahendab Reuters. Naftahinnad on sel aastal tõusnud juba üle 50%.

Bensiini 95 saavutas Eestis uue hinnarekordi ka juulis – toona maksis see 1,469 eurot liitri kohta. Hinnatõusu taga oli taas toornafta kallinemine. Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste selgitas septembris, et Eestis on hinnatõus olnud niigi väike, kuna tugev konkurents on hoidnud hindu allpool.

Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik hellitas lootusi, et kui OPEC+ täitnuks oktoobris oma lubadusi tootmist suurendada, oleks sel juhul kütusehinnad hoopis langenud.