Isamaa nimekirjas kandideeriv sots viis Viljandimaa koolidesse kringleid ja partei valimisnänni  

Teisipäeval jõudsid mitmesse Viljandimaa kooli kringlid ühes sotside pastaka ning Isamaa valimisnänniga. Kuigi näiteks Isamaa tikutopsil on praeguse Viljandi vallavanema Alar Karu nimi ja nägu, siis Karu ei palunud reklaami koolidesse viia.

Selgus, et Alar Karule tegi koolides reklaami hoopis sots Juhan Änilane, kes kandideerib kohalikel valimistel Isamaa nimekirjas.

Änilane väitis algselt, et valimisreklaam viidi kringliga kaasa kogemata, hiljem väitis aga, et ei teadnud, et nii teha ei tohi. Mees lubas koolid ise läbi sõita, et reklaam kokku korjata.

Haridus- ja teadusministeerium, õiguskantsleri kantselei ja Eesti noorteühenduste liit avaldasid juba 2017. aastal põhimõtted, millest koolid ja poliitikud saavad lähtuda, et tagada haridusasutuste neutraalsus KOV valimiste eel ja ajal. Kuna tol aastal said esmakordselt valimistest osa võtta ka 16- ja 17aastased noored, pani see nii üldhariduskoolidele kui ka kutseõppeasutustele suurema vastutuse aktiivselt kaitsta kooli poliitilist neutraalsust.