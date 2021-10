Adik Levin |  Pandeemia pani lastearstid jälle koduvisiite tegema 

Pandeemia ei ole meile toonud juurde ainult vaktsineerimise ja piirangutega seotud probleeme, aga on toimunud ka paljud suured muudatused tervishoiukorralduses, nii positiivsed, kuid kahjuks ka negatiivsed. Pandeemia ajal tihti mõtlesin sellele kui hea, et meil on efektiivselt töötav digiretseptisüsteem. Ei oleks ette kujutanud, et iga retsepti saamiseks oleks pidanud külastama oma perearsti ja istuma kontaktsetega järjekorras.