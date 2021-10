Politsei pidas kinni Valgevenest Eesti pagenud iraaklase 

Petersi sõnul ei olnud mehe reisisihtmärk Eesti. „Mees oli omavoliliselt lahkunud Läti majutuskeskusest, kuhu ta oli saabunud augustikuus Valgevenest. Mehe sõnul oli tema eesmärk sõita Lätist bussiga Tallinnasse, et sealt reisida edasi Rootsi oma sugulase juurde,“ sõnas Peters.

Peters rääkis, et politseinikud kontrollivad piirialadel liikumist seoses rändesurvega Leedus ja Lätis. „Oleme praeguseks juba mitu kuud suunanud Eesti-Läti piiri lähedusse täiendavaid patrulle, et kontrollida Läti poolt riiki sisenevaid sõidukeid ja inimesi selleks, et takistada võimalikku ebaseaduslikku rännet,“ ütles Peters.