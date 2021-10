Küsimus | Kui palju maksab Tallinn elektrihüvitist? 

Betina Beškina, Tallinna abilinnapea: Elektrihinnatõusul on kõige tuntavam mõju neile inimestele, kes on toimetulekuraskustes või on seni olnud nö piirimail. Kuigi me ei saa täpsemalt analüüsida ega ette prognoosida, kui palju linlasi satub toimetulekuraskustesse just elektrienergia hinna tõusu tõttu, on linn valmis raskustesse sattunud inimesi toetama. Tallinn maksab oma toimetulekuraskustesse sattunud elanikele nii toimetulekutoetust kui ka sissetulekust sõltuvat toetust.

Toimetulekutoetus koosneb toimetulekupiirist ja eluasemekulude kompenseerimisest vastavalt kehtestatud eluasemekulude piirmääradele ja normidele. Toetust makstakse inimesele või perele, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist sätestatud piirmäärade ulatuses jääb alla toimetulekupiiri (2021. aastal 150 eurot pere esimesele/ainsale liikmele, 120 igale järgmisele täisealisele liikmele ja 180 alaealisele lapsele). Olemuselt on tegemist riikliku toetusega, mida omavalitsused maksavad välja vastavalt vajadusele. Seega, kui toetust vajavaid inimesi on rohkem, eraldab riik omavalitsusele ka täiendavalt raha toetuse maksmiseks.

Toimetulekutoetust on 2021. aasta I poolaastal makstud 8111 rahuldatud taotluse alusel 1943 inimesele/perele kokku u 2,5 miljonit euro ulatuses. Nende rahuldatud taotluste raames võeti elektriga seotud eluasemekulusid arvesse 160 619 euro ulatuses (so nii elekter kui elektriküte).

Kuna oleme just selle aasta teises pooles üle vaatamas toimetulekutoetuse raames kehtestatud eluasemekulude piirmäärasid, siis saame kallinenud elektrihinda arvesse võtta ja kehtestada adekvaatsed piirmäärad (sh elektrile ja elektriküttele). Praegu kehtiva korra alusel kuulub Tallinnas kompenseerimisele elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 40,00 eurot üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 3,50 eurot kuus.

Kindlasti on kohaliku omavalitsuse kõrval ka riigil oluline roll inimeste toimetuleku tagamisel. Täna kehtiv riigi kehtestatud toimetulekupiir on paraku nii madal, et ei kata adekvaatselt elamisega seotud kulusid. Kallinenud elektri hind tõstab ka paljude kaupade ja teenuste hindasid, mistõttu tuleks ka riigikogu kehtestatav toimetulekupiir üle vaadata, et see oleks korrelatsioonis elukalliduse tõusuga. See, et inimeste toimetulek oleks tagatud, sh kallinenud elektrienergia olukorras, on riigi ja kohaliku omavalitsuse ühise töö tulemus: riik tagab adekvaatse toimetulekupiiri ja omavalitsus tagab omalt poolt, et eluasemekulude piirmäärad tagaks inimväärse elamise.