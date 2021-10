Talveks valmistunud orav peitis ameeriklase auto kapoti alla tuhandeid pähkleid 

„Võisin ainult olukorra üle naerda, sest seda on ka varem juhtunud,“ teatas autoomanik Bill Fisher kohalikus meedias. Ta nentis siiski, et sel aastal oli orav teinud rekordi – mees leidis mootoriruumist kokku seitse ämbritäit pähkleid, mis kaalusid ligi 80 kg, vahendab Fox News.

Fisheri sõnul kasvab tema kodu lähedal pähklipuu, mis toodab saaki kaks korda aastas. Mees märkis, et ta on ka varem näinud punakat oravat auto suunas sibavat. Kuna seda on juhtunud mitu korda, on ameeriklane üritanud oravakest sõiduki juurest minema peletada. Näiteks pritsis ta kapoti alla teravat cayenne'i pipra ja tabasco kastme segu, ent ilmselgelt ka see ei aidanud.