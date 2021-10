PRÜGIMÄEL TEKIVAD OHTLIKUD GAASID! Kus on lahendus: koduköögis või miljoneid maksvates seadmetes? 

Stockholmi keskkonna instituudi uuringu järgi on Eesti prügilates segaolmejäätmetes keskmiselt 53% biojäätmeid, kuid olla võib vaid 20%. Torma prügilas puudub vajalik tehnika biojäätmete sortimiseks. Selle tegevjuhi Aivar Lõhmuse sõnul tuleb jäätmed koguda liigiti tekkekohas, mis on palju lihtsam, kui hakata neid sortima prügilas. „Võimalik investeering prügilates ja jäätmekäitluskeskustes on niivõrd suur, et seda ei ole võimalik praeguste hindade juures teha,“ sõnab ta. Biojäätmeid eraldav tehnoloogia läheks tema hinnangul maksma miljoneid eurosid.