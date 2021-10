Hiina propagandafilm teenis rohkem raha kui uus Bond 

Õieti on „Changjini järve lahing“ juba rohkem teeninud kui superspioon 007 viimane film „Surm peab ootama“. Hiina kassahitt teenis nädalavahetusel 203, uus Bond 119 ja uus „Venom“ 90 miljonit dollarit. Hiinas on „Changjinist“ rohkem teeninud välismaa film vaid James Cameroni „Avatar“.

Ligi kolmetunnine sõjafilm kujutab Hiina armee võidukäiku ameeriklaste vastu Korea sõjas. Film ei tee mõistagi saladust, kes on pahalased ja taandusid. Peaosades näeb kohalikke filmitähti. Sõjafilmi tellija ehk Hiina kompartei mõistis linateose kritiseerimise hukka – kellel on selle sisu kohta midagi kobiseda, see lihtsalt kartvat ameeriklasi.