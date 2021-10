KODUMAALE APPI: Briti sõjaväelased hakkavad rekajuhtideks 

Briti sõdurite ülesanne on vedada laiali kütust, mis on mõnel pool suisa otsas. BBC kirjutab, et välja valitud sõdurpoisid said vastava koolituse, mille käigus õpetati neile näiteks sedagi, kuidas bensiinijaamas suure sõidumasinaga manööverdada. Enim vaevleb kütusepuuduse käes pealinn London. Seal on täielikult kõigi kütuseliikidega varustatud vaid pooled tanklad. Briti bensiinijaamu tabas ülemöödunud nädalal ka paanikaostlemise laine.