SUURPERE 15 AASTAT EESTI ENERGIATA: „Ärge virisege elektri kõrge hinna üle! See ei peagi odav olema!“ 

„Ei pea elama nagu mina, aga mul tekib kogu selle suure elektriarvete üle kurtmise juures küsimus, mida kuradit inimesed selle elektriga teevad!“ ütleb Suursild. „Kuna meile ei tule majja mingit Elektrilevi suurt „toru“, siis niristame endale elektrit ise ja ei saaks öelda, et me kuidagi kehvasti elaks. Te ei kujuta ette, kui väike on meie tarbimine! Meie juulikuine elektritarve oli kõigi hoonete peale 290 kilovatt-tundi. Korrutades läbi sellega, mis on inimestele praegu elektri hind, saad tulemuseks 17 eurot.“