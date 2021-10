Juhtkiri | Iga tootmisvõimsus on abiks 

Kes tahab, see saab. Kuid iga ühistu peab sellega ise tegelema. Riik ei saa koputada, paneelid näpus, uksele ja öelda, et need lähevad nüüd katusele ja te hakkate elektrit tootma. Ja suures majas on alati keegi, kes on põhimõtteliselt kõigele vastu. Ja ega need paneelid siis talvel kuigi palju tooda. Olukord oleks teistsugune, kui lumi katuselt maha lükata ja võib-olla talveks paneelid püstisemasse asendisse panna. Aga sellega peab tegelema ja see on ju hirmus tüütu. Palju lihtsam on vinguda ja nõuda, et keegi teine tegeleks asjaga ja ehitaks öko imeodavat elektrit tootva jaama. Peaasi, et ei peaks ise midagi tegema.