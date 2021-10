KÜÜNED PARTEI POOLE?! Kes otsustas, et Tallinnas saab eelvalida just neis kohtades?

EBAAUS MÄNG? Tallinna opositsioon ütleb, et pealinnas on eelvalimisjaoskonnad pandud asukohtadesse, mis soosivad Keskerakonda ja tema valijaid. Linna esindaja sellise hinnanguga nõus ei ole. Vabariigi valimiskomisjoni juhi sõnul on seadusest tulenev kriteerium – kõik peavad saama valida – täidetud.

Teisipäeval arutab vabariigi valimiskomisjon sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaidi kirja, mis juhib tähelepanu Tallinna eelvalimiste jaoskondadele. Nimelt leiab Kaljulaid, et kõik neli Põhja-Tallinna eelvalimisvõimalusega valimisjaoskonda on avatud Keskerakonnale soodsates kohtades. Tallinna linna valimiskomisjoni esimees Priit Lello seletab, mille alusel on valitud just need asukohad.