Haapsalus algas kohus joomakaaslasi pussitanud mehe üle 

„Lisaks sellele kahtlustatakse teda eelmisel aastal toime pandud neljas kehalise väärkohtlemise juhtumis, kusjuures kõigil kordadel on mees kahtlustuse järgi olnud alkoholijoobes,“ ütles prokurör Indrek Kalda suvel. Reimo on varem politsei huviorbiidis olnud just nimelt probleemidega, millest kumab läbi tema napsulembus. Küll aga ei ole ta alkoholiprobleemidega tegelenud. Nimelt on teda kohtu kaudu saadetud sõltuvusravisse, ent sinna ta kohale ei läinud.