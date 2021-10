Krauss – eestimaised preemium-klassi puhastusained, mille tõhususes on raske kahelda! 

Kuigi Krauss Torupuhastaja on ülitugev aluseline puhastusaine, siis seda kartma ei pea – see ongi loodud kodukasutaja ohutust silmas pidades (nagu kõik Kraussi tooted). Ometi pole mingeid järeleandmisi tehtud toodete tõhususe ja loodussäästlikkuse arvelt. Samuti pole vaja muretseda, kas ta söövitab plastikut, keraamikat või torusid, sest toode lagundab peaasjalikult orgaanilisi aineid.

Nüüdseks on Kraussi tootevalikus kuus puhastusvahendit, mis kõik on 100% eestimaised ning mille läbivaks jooneks on maksimaalne tõhusus, ohutus ja loodussäästlikkus. Kasutajate tagasiside on, et tooted on ootamatult efektiivsed.