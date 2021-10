Seisukoht | F***** liiklushuligaanid

Pühapäev, tühi Toompuiestee. Kõrvalteed anna teed märki eirates sööstab vasakpööret bussi eest tegema Nissan. Bussi taga olnud autojuhil, ei olnud võimalik teda kuidagi näha ja tema masin ilmselt läheb maha kandmisele. Peatee märk on nõrkadele. Õnnetuse põhjustanud juht veel vaidleb politseiga, et jalakäijate fooris põles punane tuli. Aga see ei reguleeri ju seda ristmikku. Kõik inimesed jäid terveks, Nissan ilmselt lüüakse sirgeks ja kindlustus hüvitab minu mahakantud auto.

Need on vaid eredamad liiklusmälestused septembrist. Väiksemaid südareid on igas päevas. Neist ei kirjuta keegi, puudub avalik huvi. Midagi ju ei juhtunud. Vaid ajalehe veebis ripuvad nukralt pildid minu vanarauaks saanud sinisest autost. Kuni järgmisel korral teeb keegi huligaan kiiruskatseid Laagna teel ja ohvreid on palju. Siis on kisa taevani, miks meie liikluskultuur on… Õigemini see puudub.