Nobeli meditsiinipreemia võitsid retseptoreid uurinud USA teadlased 

„Meie võime tajuda soojust, külma ja puudutusi on ellujäämiseks hädavajalik ning loob aluse suhtluseks meid ümbritseva maailmaga. Igapäevaelus võtame neid aistinguid iseenesestmõistetavana, kuid kuidas käivituvad närviimpulsid, et temperatuuri ja rõhku oleks võimalik tajuda? Selle küsimuse on tänavused Nobeli preemia laureaadid lahendanud,“ teatas võitjad välja kuulutanud Nobeli Assamblee.