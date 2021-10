PUUST JA PUNASEKS: nõuandeid alustavale investorile! 

Enne veel, kui hakkad oma raha tootluse eesmärgil investeerima, tuleb endale selgeks teha mõned põhitõed, et investeerimismaailmas teadlikumalt orienteeruda.

Püstita eesmärgid

Esmalt tuleks endale paika seada selge eesmärk, miks sa üldse investeerimisega algust teed. See aitab sul paremini aru saada ja otsustada, kuhu ja kui pikaks ajaks raha investeerida.

Kas sinu eesmärk on panna raha kasvama, et pensionieas mugavalt ja probleemivabalt ära elada või soovid näiteks pikemas perspektiivis luua endale passiivse tuluallika, et saaksid põhitööst loobuda. Või on sinu eesmärk hoopis teenida tulu lühema perioodiga?

Neist plaanidest selgub, kui kaua sul on aega, et oma raha kasvatada. Teadagi on investeerimine tegevus, mis sind üleöö rikkaks ei tee – investori kasuks räägib just nimelt aeg ja järjepidevus.

Nooremas eas investeerimisega alustades ja püsivalt tegeledes on võimalik mõne aastakümnega teenida vägagi arvestav summa. Loomulikult ei tähenda see veel, et vanemana alustades oled hiljaks jäänud. Tuleb jälgida lihtsalt natuke teist „kava”. Ehk kõige olulisem on esmalt panna paika investeerimisstrateegia.

Uuri ja õpi alati lisa