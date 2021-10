UUS SÕIDUTEE TEKITAB PAHAMEELT! Vastsete ridaelamute elanikud kurdavad: „Meie majad jäävad auku! Kui seisate aia ääres, on pea teel seisva auto rataste tasemel.“ 

Pirnipuu puiesteele kerkivaid uusi maju rajatakse mõnevõrra kõrgemale, ent madalamal paiknevate ridaelamute elanikud on püsti hädas. Majad aadressiga Pirnipuu pst 129, 131 ja 137 asuvad Muuga ja Maardu piiril ning kuuluvad Maardule. Elanikud räägivad, et ostsid siia ridaelamutesse kodud maikuus. See polnud nende jaoks kõige odavam investeering: ridaelamuboksi eest küsiti üle 200 000 euro. „Meile öeldi, et tuleb tee,“ sõnab Anna, kes elab Pirnipuu pst. 137 majas. „Akende all olevat teed reklaamiti meile pigem lisaboonusena. See pidi olema mugav.“