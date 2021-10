Küsimus | Miks riik tõstis liiklustrahvid kahekordseks? 

Indrek Link, siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik: Seaduse muudatuste eesmärk on kaasata omavalitsusi senisest enam liiklusjärelvalvesse ning seeläbi kogukonna turvalisust paremini tagada. Trahvide eesmärk on suunata inimesi seaduskuulekale käitumisele ja need on ka välditavad ehk erinevalt maksudest ei ole tegemist kõigile kohalduva üldise kohustusega. Selleks, et trahvil oleks vajalik mõju inimeste käitumisele ja et see ajas ei devalveeruks, tuleb rahatrahvid, sh hoiatus- ja mõjutustrahvid, kindla aja tagant üle vaadata. Sissetulekute kasvades ei ole samale tasemele jäänud trahvimääral enam sellist mõju, kui selle kehtestamise ajal, sest trahvi osakaal väljaminekutest on väiksem. Trahvimäära seadmisel tuleb seadusandjal leida optimaalne lahendus, mis omaks liikluses inimeste käitumisele piisavat mõju, kuid ei koormaks liigselt nende toimetulekut.