Alder Harkmann | Tootjaid süüdistada pandipakendiga mitte liitumises on lühinägelik 

Klaas on pakendina väga ainulaadne materjal: seda on võimalik lõpmatuseni ümber töödelda ilma, et materjali kvaliteet langeks. See tähendab, et seal, kus on mõistlik, võiks ringmajanduse ja keskkonnahoiu kontekstis eelistada muust materjalist pakenditele just klaaspakendeid: pudeleid ja purke. Iga puhtalt ringlusse tagasi toodud (see tähendab mitte segaolmejäätmekonteinerisse visatud) klaaspurk ja -pudel suunatakse ringlusse ning hoiab kokku loodusressursse: nende ümbertöötlemisel uuesti klaaspakendiks ei kaevandata uut liiva, ei pumbata maapõuest naftat ega võeta maha puid. Lisaks kulutab klaasi tootmine kasutatud klaasist vähem energiat kui klaasi tootmine uut liiva kaevandades.

Alatu on süüdistada alkoholitootjaid, et nad ei ole liitunud pandipakendisüsteemiga, kui kordades kallima ja keerukama lahendusega. Pandipakendimasinad peavad taara n-ö „ära tundma“ ja kõiki erikujulisi pudeleid ja purke neile „selgeks õpetada“ ongi väga aja- ja ressursimahukas. Samuti tundub soov tassida raskeid klaaspudeleid kaugemale ka ebamõistlik: palju lihtsam ja kergem on veinisõbral pudelid kortermaja prügimajja spetsiaalsesse klaasikonteinerisse viia kui raske ja kiliseva kotiga poe juurde jalutada. Tõenäoliselt ajaks rohked klaaspudelid ka automaadid umbe, kui kogu veini ja kange alkoholi taara peaks hakkama pandisüsteemi kaudu liikuma – klaas on palju mahukam materjal kui plast või metall. Sellisel juhul tuleks purke ja pudeleid ikkagi eraldi pandisüsteemi järgi koguda.

Pakutav kogumissüsteem oma territooriumile on tootjate rahastatud – me ei saa rääkida kuidagi tootjate laiskusest. Vastupidi: oleme koos tootjatega loonud isegi mugavama ja keskkonnasäästlikuma lahenduse kui pandisüsteem. Pandipakendi laiendamisel võib juhtuda, et osad veinipudelid saaks pandiautomaati ja osad pakendikonteinerisse, kõveramad pudelid ja purgid ikka klaasikonteinerisse, kuigi sirge tuleks viia pandimasinasse.