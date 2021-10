VIDEO | Sotsiaalministeerium tutvustas uuringut elanikkonna suhtumisest psüühilise erivajadusega inimestesse 

Nõukogude Liidus olid psüühikahäirega või füüsilise puudega inimesed „ära peidetud“ suurtesse kombinaadi tüüpi asutustesse, kus elamistingimused ja pakutav tugi olid kaugel inimväärikast elust. Ammugi ei saanud me sel ajal rääkida võimetekohase hariduse pakkumisest, eneseteostusest ja ühiskonna liikmeks olemisest. Viimaste kümnendite jooksul on see muutumas. Eesti on võtnud suuna, et suletakse eraldatud paikades asuvad suured, haiglatüüpi hooldekodud ja inimestele teenuse osutamise kohad luuakse kogukondade keskele. Värskelt valminud uuring näitab, et ehkki suhtumine psüühiliste erivajadustega inimestesse on paranenud, on veel arenguruumi.