Pressinõukogu mõistis Õhtulehe õigeks 

Artikkel räägib riigikogu liikme ja Toomas Reisalu kohtuvaidlusest.

Toomas Reisalu kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab faktivigu ja kahjustab tema mainet, sest selles öeldakse „… end kunstnikuks nimetav Toomas Reisalu…“. Kaebaja selgitas, et ta ei ole ennast nii identifitseerinud, seda on teinud Õhtuleht ja teised ringkonnad. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Kaebaja lisas, et pöördus korduvalt lehe poole sooviga, et avaldataks tema seisukoht, kuid tema palvetele ei vastatud.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artikkel kajastas jõustunud kohtulahendit. Leht selgitas, et artikkel ei kajasta kummagi osapoole seisukohti, vaid üksnes kohtuotsust. Leht lisas, et kuna kaebaja kirjeldab enda osalemist maalikonkurssidel ja viitab oma blogis isikunäitustele, siis peab ta end kunstnikuks. Õhtuleht selgitas, et kaebaja vastulause ei parandanud ühtegi faktiväidet ega tsitaati ja seetõttu ei olnud alust selle avaldamiseks.