Astume viirustele vastu – kuidas seada oma immuunsüsteem võitlusvalmis? 

Mida igaüks ise lisaks vaktsineerimisele ja maskikandmisele teha saab, et nakatumisohtu vähendada ja nakatumise korral mitte raskelt haigestuda?

Arstid soovitavad meil kõigil järgida selliseid eluviisimeetmeid, mis vähendavad nakatumise riski ja aitavad haigestumise korral kiiremini ja täielikult paraneda. Nende meetmete hulka kuuluvad mitmekesine toit, piisav uni, piisav vedeliku tarbimine, värskes õhus ja looduses viibimine, liikumine, suitsetamisest loobumine ja alkoholi tarbimise piiramine.

Viirusega võitlemisel on organismile suureks abiks mitmekülgne toit. Toitumissoovituste järgimisel tuleb aga meeles pidada, et viirusnakkuste perioodil ja nakatumise järgselt vajab meie organism mitmeid aineid tunduvalt suuremas koguses, kui me toiduga kätte saame. Seetõttu soovitavad arstid kasutada lisaks vitamiine ja teisi toidulisandeid, et oma tervist säilitada ja organismi vastupanuvõimet tugevdada.

Millistest ainetest on abi viiruste vastase kaitsevõime parandamisel?

Alates uue koroonaviiruse leviku algusest on kogu maailma arstiteadlased püüdnud leida aineid, millel oleks kõige suurem potentsiaal kaitsmaks organismi selle viiruse eest. Hinnates mitmete erinevate bioaktiivsete ainete positiivset mõju nendel inimestel, kes ei haigestunud üldse või kellel esinesid ainult kerged haigusnähud, tegid juhtivad teadlased kindlaks viis ainet, millel on kõige tugevam viirusvastane jõud. Neist ainetest kolm – vitamiin C, vitamiin D ja tsink – on juba pikemat aega tuntud oma immuunsüsteemi toetava ja viirusnakkust pärssiva mõju poolest. Ülejäänud kaks ainet – kvertsetiin ja melatoniin – on uued, aga samas väga tugevad „võitlejad“ viirusevastasel rindel. Kõik need viis ainet on lülitatud ka mitmetesse COVID-19 ravijuhistesse.

D-vitamiin – immuunsüsteemi eestvedaja, mis mängib juhtrolli immuunsüsteemi toimimises ning tagab immuunrakkude võitlusvalmiduse. Teadusuuringud näitavad, et D-vitamiini madal tase suurendab tunduvalt riski nakatuda viirushaigustesse, sattuda intensiivravipalatisse ning viiruse tagajärjel surra.