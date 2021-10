Liposoomne C-vitamiin – tõhus abi viirusetõrjeks! 

Eesti ettevõte Nordaid on koostöös teadlastega välja töötanud liposoomse vitamiin C geeli, mis imendub läbi vereringe otse rakku. Uuringud on näidanud, et liposoomse toote imendumine on kiirem ja tõhusam kui tableti või kapsli vormis toidulisandil. Liposoomse C-vitamiini molekulid on kapseldatud, need ei hävine seedesüsteemis ega ärrita magu. Toode on saadaval 1000 mg C-vitamiini sisaldavate annuspakenditena, 50 ml suuruses õhuvabas pumppudelis ja kapslites.