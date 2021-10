Katrin Lust vaidlustas politseitrahvi 

Saade oli seotud firmas Allestpac toodetavate maskidega. Politsei alustas väärteomenetlust ja tegi Katrin Lustile paarisaja euro suuruse trahvi. Ta on selle kohtus vaidlustanud. Lust on politseile selgitanud, et firma uksed olid lahti ja seal ei olnud kuskil salvestamist keelavaid ega eravaldusele viitavaid silte. „Facebooki kuulutus kutsub maske valmistama. Ka minu huvi oli just selle inimesi tänavalt tööle kutsunud Facebooki kuulutuse kohta rohkem teada saada,“ selgitas ta. Lusti sõnul püüdis ta enne majja sisenemist juhatajat kätte saada, kuid too ei vastanud kõnele. Ta otsis hoonesse jõudes sealt mõnda vastutavat isikut ja lahkus teda leidmata kohe. Lust leiab, et ta tegi kõik selleks, et arvestada valdaja tahtega.