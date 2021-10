Ei piisa ainuüksi karistuste karmistamisest, vaja on tegeleda alkoholist põhjustatud kahjude ennetamisega laiemalt - kujundada taunivat suhtumist liigtarvitamisse, kui sellega kaasneb juhina liikluses osalemine ja pakkuda ravivõimalusi neile, kel on väljakujunenud sõltuvus.

Justiitsministeeriumi ettepaneku põhjal toob mootorsõiduki juhtimine kriminaalses joobes tulevikus juhile kaasa juhtimisõiguse ja tervisetõendi automaatse peatamise. Mootorsõiduki juhtimine kriminaalses joobes on küllaldane põhjus selleks, et joobes juhil lasuks enne juhtimisõiguse taastamist kohustus tõendada, et tema tervislik seisund, sealhulgas näiteks alkoholipruukimise harjumused, lubavad tal edaspidi üldse liikluses osaleda või ta peab enne juhtimisõiguse taastamist tegema oma tarbimisharjumustes korrektiive ja otsima vajadusel abi ravist. Uurisime, kui kaugel on meetmete analüüs ja rakendamine.