EESTI ELU KURB REAALSUS: kodus jooksevad rotid ja lapsi piinab nälg. Vanemad võtavad aga napsu 

POLE ÕIGE ELU: „Maja, kus nad elasid, ei olnud isegi elamiskõlblik. Katus oli põhimõtteliselt sisse kukkumas ja toad meeletult räpased,“ on üks kole näide sellest, kus peavad lapsed kasvama. Foto: Robin Roots

Jaanipäevale järgnenud päeval on mitmendat kuud lapseootel ema ennast pidustuste käigus pildituks joonud. Tema kaks eelkooliealist last on omapead majas, mis pole elamiskõlblik – katus on sisse kukkumas ja toad meeletult räpased. Kahjuks ei ole politsei ja sotsiaaltöötajate jaoks tegemist erandliku olukorraga. See ongi Eesti elu jõhker reaalsus: paljud lapsevanemad hoolivad viinast rohkem kui oma lastest.