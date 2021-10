Juhtkiri | seitsme peaga pensionireformilohe 

Õhtuleht leidis viisi, kuidas II pensionisambast raha väikeste summade kaupa kätte saada. Tõsi, et see õnnestuks, tuleb börsimaailma tunda ja vaeva näha. Väidetavalt olevat selliseid inimesi, kes sellega hakkama saavad, vähe. Samas jäi mulje, et eksperdidki ei osanud sellist auku ette näha. Ja nemad peaksid ju ometi süsteemi tundma.

Meie finantskirjaoskus on jah pigem veel vilets, kuid samas kasvab pensionireformi tuules ja finantsvabaduse aktivistide tegevuse mõjul nende arv, kes tahavad oma rahaasjadest aru saada. Praegu juhivad raamatupoodide müügitabelit sellised rahatarkuseraamatud nagu Kristi Saare „Kuidas alustada investeerimisega“ ja Jaak Roosaare rikkaks saamise õpikud.

Samuti on muutunud aktsiate ostmine ja müümine üha lihtsamaks. Mobiilipanga äpis on ilusad suured nupud – roheline „Osta“ ja punane „Müü“. Seega pole tehniliselt kuigi palju vaja, et börsil toimetama hakata ja mingitel tingimustel saavad kasutajad seal isegi tasuta tegutseda. Seega pole kunagi olnud lihtsam olla taksojuhist investor kui nüüd.

Ettevõtjad ragistavad iga päev ajusid, et oma tooteid kasutajatele mugavamaks teha ning et nende tarbimist kasvatada. Tuli ju kevadel ülikiiresti turule portaal, mis pakkus võimalust pensioniraha kohe kätte saada, mitte oodata septembrini. Ehk mõni nutikas finantstehnik leiab siit viisi, kuidas inimestele kiirelt raha lubada.