Prantsuse peljatuim sarimõrvar osutus politseinikuks. Mees tappis end enne tabamist 

Läinud nädalal leiti Prantsusmaalt ühest Le Grau-du-Roi linna üürikorterist endise sandarmi ja politseiniku Francois Verove'i surnukeha. Mees oli end tapnud vaid päevi pärast seda, kui DNA-test oli ta tunnistanud riigi üheks tagaotsituimaks sarimõrvariks. „Ma tunnistan, et olen see mees, kes sooritas 90. aastatel hulga andeksandmatuid kuritegusid,“ oli tapja kirjutanud Briti ajalehe The Independent andmeil oma hüvastijätukirjas, enne kui neelas alla tapva koguse ravimeid.