Ursula von der Leyen puges terroristide eest Londonisse peitu 

Praegu on maailma mõjuvõimsam naine tuntud kui Ursula von der Leyen, teisipäeval Tallinna külastav Euroopa Komisjoni president.

70. aastate lõpus elas Saksamaa Baader-Meinhofi nime all tuntud terroristirühmituse hirmus. Selle liikmed ründasid majandus- ja poliitilist eliiti, võtsid pantvange ja korraldasid pommiplahvatusi. Nende käes hukkus kokku 34 inimest.

Politsei arvas, et võimalikuks ohvriks võiks langeda ka Alam-Saksi liidumaa jõuka peaministri Ernst Albrechti perekond ja soovitas, et nende tütar Ursula jätaks katki Göttingeni ülikooli, kus ta majandust õppis. Ülikool oli tuntud Baader-Mainhofi pooldajatest ning rikka pere võsu võis seal saada ründe sihtmärgiks. Võimalusi pakuti kaks: kas ööpäev läbi tüdrukut saatev turvamees koos asumisega mõnda teise linna või valenime all kolimine Londonisse ja seal õpingute jätkamine.