VÕIMULETRÜGIJATE KURITEOD | KAGU-EESTI: kes purustas sõbratari lõualuu, kes võttis ministriametit pidades pistist, kes peksis raudkangiga. Pärast Õhtulehe paljastust lahkus üks kandidaat parteist

Kagu-Eesti kolmes maakonnas saab kohalike omavalitsuste valimistel hääletada paljude kriminaalkorras süüdimõistetute poolt. Ester Tuiksoo võttis omal ajal põllumajandusministrina pistist. Tallinna Kesklinna linnaosa omaaegne vanem Alar Nääme laskis tööandja rahast kinni maksta isikliku valimiskampaania üritusi Valgas. Odaviske maailmameister Andrus Värnik lõi katki oma sõbratari lõualuu. Vaata lähemalt, milliste kuritegude eest nemad ja teised kandidaadid on süüdi mõistetud. Pärast Õhtulehe artikli ilmumist teatas Ants Frosch, kes on EKRE Otepää osakonna esimees, et „Rein Tiirmaa avaldab siirast kahetsust, et ei rääkinud erakonnakaaslastele juhtunust ning palub kõigilt vabandust.“ 5. oktoobril esitas Tiirmaa avalduse EKREst väljaarvamiseks.