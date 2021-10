Taavi Libe | Kuidas päästa eestlased naabrite terrori küüsist? 

Esmapilgul pisut koomiline lugu on naabrile tegelikult maapealne põrgu. Inimeste loomise puhul pole kasutatud kopeerpaberit. Kõik on unikaalsete omaduste arsenaliga ning minugi tutvusringkonnas on küllaldaselt neid, kes enda tegemistesse süvenenult ei märka sedagi, kui meetri kaugusel seisev sõber üritab valju häälega tema tähelepanu püüda. Rääkimata sellest, kui keegi koridoris kobistab. Mina kuulun nende hulka, kellel viib iga tavafoonist erinev heli mõneks ajaks tähelepanu eemale.

Omad plussid ja miinused on mõlemal inimtüübil. Minusugustel poleks keset ööd mingit probleemi tuvastada murdvarga tegutsemine ammu enne, kui ta on suutnud kõige lihtsamagi luku lahti muukida, kuid taolise koputajast naabri puhul oleme ilmselt mõne aja järel nii sügava vaimse kuristiku äärel, et naabrite ustele koputama hakkamine on võimalikest tagajärgedest üks leebemaid.

Siin tulebki väga teravalt välja see, kuidas naabrid on palju suuremaks nuhtluseks kui sugulased. Nagu Saaremaa koputaja loos kohalik omavalitsus tõdes, on nende käed suures osas seotud, kuni lähedased ise olukorra lahendamisele hoo sisse lükkavad. Aga ilma igasuguse sarkasmita on lähedaste jaoks status quo igati sobilik. Vanaproua on selgematel hetkel tõenäoliselt oma elukeskkonnaga väga rahul ning sugulastele on nii materiaalselt kui vaimselt vähemkulukas, kui ta seal kuskil tasapisi edasi koputab ja naabrit hulluks ajab.

Võimetu omavalitsus

Poolikud lahendused paistavad välja ka nende hoonete puhul, kus haldajaks ongi kohalik omavalitsus. Külastasin viimaste kuudel korduvalt Lääne-Virumaa külakeses asuvat sotsiaalmaja, kus üks probleem ajab teist taga ning kus oma viletsas seisus ei puudu süü ka elu hammasrataste vahele jäänud elanikel, kuid majarahva vimm lahvatas siis, kui ühes korteris elavad tegelased hakkasid regulaarselt teiste tagant varastama.

Võiks arvata, et sotsiaalpinnal on kohaliku omavalitsusele sellise olukorra lahendamine lihtsam, kuid laias laastus on nii, et kui pisisullerid ise muule pinnale ümberpaigutamisega nõus pole, siis tuleb ülejäänud elanikel leppida olukorraga, kus hommikul võib kuuriseinast vastu vaadata auk, mille kaudu on öösel midagi väärtuslikku välja tassitud. Ainus variant on paluda enda ümberpaigutamist teisele sotsiaalpinnale ja siin ei loe põrmugi asjaolu, et oled pikanäpumeestest naabritest selles kodus elanud aastate jagu kauem.

Näiteid naabrite terrorist võib üles lugema jäädagi. Eriti ränk on asjaolu siis, kui terror on vaikiv ja nähtamatu. Külastasin hiljuti naabrite palvel kortermaja, kus üks tegelane pidavat elama tingimustes, mis 21. sajandil Lääne ühiskonna standarditele kuidagi ei vasta. Juba trepikojas lõi mu ninna hais, millele võrdväärset suudan leida vaid lapsepõlvest. Talumajapidamises oli meil laudas regulaarselt probleeme rottidega, kes erinevaid laudaloomi kimbutasid. Neid sai tõrjutud igal viisil, kuid mürgitamise tagajärjel oli suurim peavalu see, kui mõni tegelane oli roninud kuhugi salakohta surema ning tema näljased liigikaaslased olid korjusega väheke maiustanud. Paari nädala pärast oli roiskuva raipe hais täiesti talumatu ning selle leidmiseks tuli korraldada tõsiseid otsinguoperatsioone.