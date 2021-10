ÕL VIDEO | KGB toimikute kadumine lahendatud? Püstoliga mees, portfelliga naine, põgenev auto ja lennuväljal ootav helikopter 

„Minu arust on see lugu rääkimata... Kui me nüüd räägime Eesti taasiseseisvumisest. Nende ärevamatest hetkedest,“ ütleb Rein Jüris (48). Ta nägi seitse päeva pärast Eesti iseseisvumise taastamist 1991. aasta augustis noore kaitseliitlasena neid ärevaid sündmusi ühena vähestest pealt.