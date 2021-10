Haridustöötaja riikliku elutööpreemia pälvisid Tiia Mikson, Taimi Tulva ja Helmer Jõgi 

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnas preemiate üleandmisel, et õpetajad on kogu ühiskonnale olnud eeskujuks kui kiired ja loomingulised kohanejad, esiõppijad ja loovate lahenduste leidjad. „Tänan, et olete valinud maailma muutmiseks parima võimaluse – õpetaja ameti!“