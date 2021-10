Tartus ründas tige bussijuht tänaval kampaaniat teinud reformikaid, jalalöögist päästis nännikorv 

Punt nendib sotsiaalmeediapostituses, et kampaaniapäevad pole vennad.

„Kohtusime täna tartlastega Kaubamaja juures. Valdavalt rõõmsad ja asjalikud kohtumised. Kuni Tartu linnaliini bussijuht oma töö peatas, et alguses inimesi sõimata ja verbaalselt rünnata. Säilitasime rahu, sest reeglina inimesed rahunevad ka ise siis. Ta jätkas peaministri ähvardamisega ja vehkis inimeste suunas kätega. Seejärel proovis mind jalaga tabada. Kampaanianänni täis korv päästis löögist. Oleme kõik õnneks terved,“ kirjeldab Punt.

Punt märgib, et senine kogemus tänaval kampaaniat tehes on näidanud, et ka kriitilisi avaldusi saab üksteise suhtes lugupidavalt vahetada.

„Olen veendunud, et see vahejuhtum oli erand, aga sellest ei saa vaikida. Loodan, et bussis olnud inimesed liiga šokis ei ole,“ ütleb Punt.