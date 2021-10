Turistid on taas leidnud tee Tallinna, kuid hädavajalikke soomlasi veel ei paista 

Tallinna vanalinnast, millest veel hiljaaegu hoiti eemale kui katkuhaigest, leiab lühikese ajaga turiste eri maailma paigust, vahendas „Aktuaalne kaamera“. Nad on olnud leidlikud, et Eestisse jõuda. Korealanna Min jõudis siia Saksamaa kaudu. „Eesti on Korea jaoks nii kaugel, sestap püüame ette kujutada, kuidas see küll välja näeb. See on müstiline paik, mille kohta palju infot ei ole,“ ütles Min.

„Meil on tagasi natuke sellist rahvusvahelist puhkajat, citybreak'i. Umbes kümme protsenti sellest, mis oli kriisieelsel ajal. Aga trend on positiivne. Me näeme, et igal nädalal tuleb päringuid, tuleb inimesi juurde ja see on täna see, mis rõõmu teeb,“ ütles hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Killu Maidla.