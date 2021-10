Kabulis üle okastraataia upitatud imik on turvaliselt perega. Isa: tahaksin seda sõdurit kallistada! 

Beebitüdruku isa Hameed rääkis, et ta viibis massievakuatsiooni ajal Hamid Karzai lennujaama alal, kui märkas rahvamassi sees oma naist ja vastsündinut, kirjutas azfamily.com. „Tol päeval ulatasin oma lapse kontvõõrale. Olin kindel ainult selles, et tegemist oli merejalaväelasega ja mu tütrel on seal turvaline,“ sõnas mees.

Hameed rääkis, et 12. augustiks oli selge, et nad peavad riigist lahkuma. „Kuulsime, et inimesi on tapetud või kaduma läinud. Olin seotud sõjaväega ja teadsin, et minu kodu on järgmine. Küsimus polnud selles, kas see juhtub, vaid millal see juhtub.“