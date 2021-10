GALERII | Eesti Porsche klubi tähistab Saaremaal 25. tegutsemisaastat 

Eesti Porsche Klubi asutati 1996. aastal. Klubi ametlikul registreerimisel tekkisid aga probleemid klubi nimega, kuna see ei olnud kooskõlas keeleseadusega. Öeldi, et nimi peaks olema „Eesti Porsche'i Klubi“. Suurte selgituste tulemusena, et „Porsche“ ei ole tulnud inglise keelest, lubati esialgne nimi kasutusele võtta ning kõigi ponnistuste tulemusena registreeriti Eesti Porsche Klubi ametlikult 28. juulil 1996. EPK asutajaliikmed olid Oliver Herne, Toomas Kiisküla ja Toomas Kaarelson.