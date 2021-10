Hirmutav ja tüütu lind: kajakale on linn meri, kus lainetava autovoo keskel kõrguvad katusesaared 

Kajakatele meeldib linn kahel põhjusel. Kõigepealt muidugi seetõttu, et siin leidub lademetes süüa. Kajakas toiduga ei pirtsuta – kõik, mis kõlbab inimesele, kõlbab ka talle. Jäätis, hamburger, maisipulgad, spinatisai ja bœuf à la tartar lendavad sama rõõmsa lauluga kurgust alla. Hea küll, võib-olla wasabi jääb taldrikule, aga sushi pistetakse igal juhul nahka. Seda enam, et kajakale kõlbab ka kergelt käima läinud või muidu lõhna juurde võtnud toit. Prügikastis tunneb see lind ennast nagu kommipoes. Söögist olulisem on aga… julgeolek.