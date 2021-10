Elu läheb kallimaks: lisaks elektrile ja kütusele on järsult tõusmas ka gaasi hind 

Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik tõdeb, et kõrged gaasihinnad põhjustavad maailmas teatud määral tarbijate nõudluse vähenemist, kuid see ei ole veel suutnud hinnatõusule piiri seada. Seega peab arvestama, et lähema poole aasta jooksul võib gaasi hind veel tõusta.

Eesti Gaas teatas juba juunis, et septembrist on oodata paindliku paketiga klientidel gaasihinna suurenemist. „Uus hind sõltub kliendi tarbitavast gaasimahust ning lepingu tingimustest, kasv jääb keskmiselt ligi 51 protsendi juurde,“ ütles Kaasik toona. Hinnatõusu põhjuseks maailmaturu gaasihinna kahekordne tõus ja hüppeline sisseostuhindade kasv.

„Maagaasi keskmine maailmaturu hind on aastaga kasvanud ligi kuus korda, täpsemalt 488 protsenti. Lisaks läbi aegade rekordilisele tõusule on hinnad näidanud ka erakordset volatiilsust, eriti septembris, mil hinnad on ühe päeva jooksul kõikunud 10 euro/MWh vahemikus ja jõudnud kõrgeima tasemeni – üle 86 euro/MWh. Gaasihinnad on kerkinud kõrgemale kui nafta hind MWh kohta,“ tõdeb ta.