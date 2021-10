38 Hiina sõjalennukit sisenesid Taiwani õhukaitsetsooni 

Taiwani kaitseministeerium teatas oma avalduses, et esmalt sisenes päevavalges nende õhukaitse identifitseerimistsooni edelaossa Pratase atolli lähedal 25 Hiina Rahva Vabastusarmee lennukit. Õhtul lendasid Taiwani ja Filipiinide vaheliste vete kohal veel 13 Hiina sõjalennukit.

Taiwan on juba rohkem kui aasta kurtnud Hiina õhuväe korduvate missioonide pärast saare lähedal. „Hiina on tahtmatult osalenud sõjalises agressioonis, kahjustades piirkondlikku rahu,“ ütles Taiwani peaminister Su Tseng-chang laupäeval ajakirjanikele.

Õhukaitse identifitseerimistsoon on ala väljaspool riigi territooriumi ja riiklikku õhuruumi, kuid kus välisriikide õhusõidukeid ikkagi tuvastatakse, jälgitakse ja kontrollitakse riigi julgeoleku huvides. See on ise deklareeritud ja jääb tehniliselt rahvusvaheliseks õhuruumiks.