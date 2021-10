Politseimesilased korjasid 80 kilo mett 

Eesti keskkonnauuringute keskuse laborist tellitud mee koostise analüüs näitas, et enim on mesilased korjanud roosõieliste, paju ja hobukastani õietolmu. Mesi on praeguseks vurritatud ja purkidesse villitud. „Rõõmu teeb see, et mesilaste pidamine politseimaja katusel on tekitanud positiivset elevust ja pannud inimesed mõtlema linnaloodusele. Rõõm on ka hea saagi üle ning teadmisest, et saame koostööpartneritele kinkida midagi, mis on pärit loodusest ega ole tehtud plastmassist,“ rääkis PPA mesilastega toimetav Kristjan-Jaak Nuudi. Suve jooksul olid kaks esimest peret piisavalt tugevad, et neid sai laiendada, ja nüüd on PPA-l neli mesilasperet. „Praegu valmistume talviseks hooajaks. Mesilased on saanud talvesööta ja oleme teinud ka hooajalist lestaravi.“