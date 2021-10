Võhma lastepussitaja läheb mõrvakatse eest kohtu alla 

Railile on juhtumi tõttu esitatud süüdistus mõrvakatses, sest põhjustas kahele lapsele eluohtlikud tervisekahjustused, tahtes neid tappa.

Sündmused esmaspäeva õhtul toimusid kiirelt ja dramaatiliselt. Kaks venda, üks kaheksa- ja teine kümneaastane, läksid kõrvalmajas elavat väikest tüdrukut välja mängima kutsuma. Kõrgemal korrusel elav tüdruk pöördus juba trepil olles korraks tuppa tagasi, et siis sõpradele veidi hiljem järgneda. Seepärast olid rünnaku hetkel poisid kahekesi. Esimese korruse trepimademele jõudes pussitas vendasid Raili, kes on oma riskikäitumisega Võhmas tuntud. Ühe majanaabri arvates pääses tüdrukuke pussitamisest, kuna tema ei olnud Raili korteriuksest möödudes poistega koos. „Nõnda jõhkrad pussitamised otse kõhtu ja näkku näitavad, et Raili ei vehkinud mitte niisama noaga, vaid tahtis tappa,“ nentis ta.