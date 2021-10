PARIISI SARIMÕRVAR TUVASTATUD: jõhkardiks oli endine sandarm 

Aja jooksul sai vanade kuritegude kallal tegutsevatele uurijatele selgeks, et tõenäoliselt oli Armiline Mees ka ise mundrikandja. Et ilmselt kasutas ta ära oma ametipositsiooni, rõivastust, märki ja autoriteeti, et ohvrites usaldust, aga ka aukartust tekitada ning seeläbi nende üle võimust sai võtta. (See sarnaneb äsja eluks ajaks vangi mõistetud briti mõrvari Wayne Couzensi juhtumiga, kes tappis 33aastase naise oma ametimärki ja käeraudu kasutades.) Uurijad uskusid, et tegemist oli sandarmi ehk sõjaväepolitseinikuga, kuna ellujäänute kirjeldused tema võtetest ohvrite kinnipidamisel ja -hoidmisel sarnanesid pigem sandarmite kui tavapolitseinikele õpetatud tehnikaga. Oma ohvritena eelistas Armiline Mees noori naisi, ka alaealisi tütarlapsi.